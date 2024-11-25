Trans polisten cinsel ilişki teklifini reddeden polislere dayak

Almanya'da bir gece kulübüne eğlenmek için giden ve ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklifinde bulunan trans bir polis aldığı yanıt karşısında öfkesine hakim olamayıp ekip arkadaşlarını darp etti.

Almanya'nın Berlin kentinde bir trans polis, cinsel ilişki teklifinde bulunduğu ancak ret yanıtı aldığı ekip arkadaşlarını darp etti.

Genital bölgeleri de dahil olmak üzere çok fazla bölgelerinden yaralandığı bildirilen polisler, meslektaşından şikayetçi oldu.

Almanya'nın ilk trans polisiydi

Alman Bild gazetesinin haberine göre 27 yaşındaki Judy S. isimli polis, kısa süre önce emniyetteki yüksek rütbeli bir pozisyon için başvuruda bulunmuş ve polisin bu başvurusu ülke tarihinde "bir ilk" olma özelliği taşıyordu.

Polisin evinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı madde ele geçirilirken, görevinden uzaklaştırılan polis, ihraç talebiyle de disipline sevk edildi.

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