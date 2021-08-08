Trende 10 kişiyi bıçaklayan psikopat: ''Mutlu çiftleri ve kadınları öldürmek istiyorum''

Tokyo'da tren vagonunda 1'i ağır 10 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan, ifadesinde "mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürme arzusuyla hedef aldığını" söyledi.

Japonya basınına göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yüksek hızlı trende beş erkek ile beş kadını yaralayan bıçaklı saldırganın, polise ifadesinde bu suçu işlemeyi uzun zamandır istediğini ve çiftlerle kadınları hedef aldığını söylediği iddia edildi. Kyodo ajansının soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yusuke Tsushima adındaki 36 yaşındaki zanlının "Mutlu gözüken kadınları öldürmeyi 6 yıldır bekliyordum. Herhangi biri olurdu. Mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürmek istiyordum" dediği belirtildi.

Sırtından ve göğsünden defalarca bıçakladığı 20 yaşındaki bir kız öğrencinin yoğun bakımda kritik durumda olmasına yol açan Tsushima'nın 'öldürme arzusu'nun, sosyal toplantılarda alay konusu olduktan ve randevularda reddedildikten sonra ortaya çıktığı iddia edildi.

Ancak Japon medyasına göre hızlı trende bıçaklı saldırı önceden planlanmadı. Tsushima'nın Tokyo'da bir mağazada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini ihbar eden bir kadın çalışanı öldürmeyi planladığı, fakat mağazanın 6 Ağustos'ta kapalı olduğunu öğrenince Odakyu elektrik treninde insanları öldürmeye karar verdiği kaydedildi.

Sputnik