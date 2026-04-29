Trump elinde silahla İran'ı tehdit etti: ''Akıllansalar iyi olur''

ABD Başkanı Donald Trump, elinde silah tuttuğu fotoğrafı paylaşarak İran'ı hedef aldı. Trump, ''Yakında akıllansalar iyi olur'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'a yönelik yeni bir paylaşımda bulundu.

Trump, üzerinde İngilizce ‘Artık iyi adam olmak yok’ yazan, elinde silah tuttuğu ve arka planda patlamaların yer aldığı bir görselle birlikte yaptığı paylaşımda, “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllansalar iyi olur” ifadelerini kullandı.

