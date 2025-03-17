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Trump: ''Husiler'in attığı her kurşun İran'dan atılmış olarak görülecek''

Trump: ''Husiler'in attığı her kurşun İran'dan atılmış olarak görülecek''
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ABD Başkanı Donald Trump, ''Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husiler üzerinden İran’ı hedef aldı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen’de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" dedi.

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran’ın hala Husileri kontrol ettiğini vurguladı. İran’ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını aktaran Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.

Etiketler abd husiler İran
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