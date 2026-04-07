Trump, İran'a saldırı planını iptal etmek için şartını açıkladı

İran'ı ''Bu gece bir medeniyet yok olacak'' diyerek tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, ''Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir'' dedi. Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik nükleer silah kullanabileceği iddiası Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News’e İran’a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fox News sunucusu Bret Baier ile telefon konuşması gerçekleştiren Trump, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD Doğu Saati ile 20.00 (Türkiye saati ile 03.00) sonrasında İran’a yönelik düzenlenmesi beklenen yoğun saldırılara yönelik hazırlıklarını yeniden teyit etti. Baier görüşmeye ilişkin açıklamasında, Trump’a bu krizin bir anlaşma ve müzakere yoluyla sonuçlanmasına yönelik beklentilerini sorduğunu ve ABD Başkanı’nın "Bahis oynamayacağım, ancak 20.00 olayı gerçekleşecek" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran’a yönelik sert saldırılar gerçekleştirileceğinin altını çizerek, "Eğer bu noktaya gelecek olursak daha önce hiç görmedikleri şekilde bir saldırıyla karşılaşacaklar. Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir. Elimizdeki planlar doğrultusunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Beyaz Saray'dan nükleer saldırı iddialarına yalanlama

Öte yandan Beyaz Saray, İran'a yönelik nükleer silah kullanımının değerlendirildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Beyaz Saray’a bağlı Hızlı Yanıt 47 adlı resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in Macaristan’daki açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'a yönelik nükleer silah kullanımını değerlendirdiğini ima ettiği yönünde çıkan haberlere cevap vererek, söz konusu açıklamada herhangi bir ima olmadığını açıkladı.

Hızlı Yanıt 47, Vance hakkında nükleer silah kullanımını ima ettiği öne sürülen bir haberi alıntılayarak, "James David Vance'nin burada söylediklerinin hiçbiri bunu 'ima etmiyor', siz tam bir ahmaklar topluluğusunuz" denildi.

Vance, Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran hiçbir zaman müzakerelerde pek hızlı olan bir taraf olmadı ve hala da öyleler. Saat (Doğu Saati ile) 20.00'den önce İran'ın olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğinden eminiz. Umarım doğru yanıtı verirler, çünkü biz gerçekten petrol ve gazın serbest bir şekilde aktığı bir dünya istiyoruz. Şunu bilmeliler ki, alet çantamızda henüz kullanmaya karar vermediğimiz aletlerimiz var. ABD Başkanı bu aletleri kullanmaya karar verebilir ve eğer İranlılar tutumlarını değiştirmezse bu aletleri kullanacaktır" demişti.

İHA

