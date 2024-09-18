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Trump'a 3. kez suikast girişimi

Trump'a 3. kez suikast girişimi
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ABD'de başkanlık seçimi yarışını devam ettiren Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği New York Long Island mitinginin yapılacağı yere yakın bir yerde park halindeki araçta patlayıcı bulunduğu bildirildi.

ABD eski başkanı Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı seçimler öncesi adayların propaganda mitingleri sürüyor. Gelen bir son dakika bilgisi dünya kamuoyunun gündemine düştü.

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği New York Long Island mitinginin yapacağı yere yakın park halinde bir araçta patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Etiketler trump Trump suikast abd
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