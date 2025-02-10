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Trump’tan bir tasarruf hamlesi daha

Trump’tan bir tasarruf hamlesi daha
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ABD Başkanı Donald Trump, üretimi 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paraların basılmasını "israf" olarak niteleyerek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

20 Ocak'ta resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump’tan kamu harcamalarını kısmaya yönelik yeni bir hamle daha geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ülkede kullanılan bazı bozuk paraların üretim maliyetinin fazla olmasını eleştirdi. "Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor" diyen Trump, "Bu çok büyük bir israf" ifadelerini kullandı. Bu nedenle, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklayan Trump, "Her seferinde bir 'peni' bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler tasarruf israf donald trump abd Amerika
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