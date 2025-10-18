Trump'tan Zelenskiy'e: Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, ''Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz'' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamada bulunan Trump, savaşın bitmesini istediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de savaşı bitirmeyi istediğini belirten Trump, Putin'in zaman kazanmaya çalışma ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda oynadığı rol dolayısıyla Trump'a teşekkür etti. Zelenskiy, "Başkan Trump, bu savaşı bitirme şansına sahip. Başkan Trump, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başardı, aynı şeyi Ukrayna için de yapabilir" diye konuştu.

Trump da Gazze'deki İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese değindi. Trump, "Birçok savaş sonlandırdım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da barışı sağlayabilirsem bu savaş, durduracağım 9'uncu savaş olacak. Umuyorum, Ukrayna'da da yakın zamanda barışı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: UKRAYNA'NIN ÜRETTİĞİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLENİYORUZ

Zelenskiy, Tomahawklara ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, kendilerinin barışı istediğini vurguladı. Zelenskiy, "Putin barış istemiyor, o yüzden onun üzerindeki baskı artırılmalı" açıklamasını yaptı.

Trump, Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceği ile ilgili değerlendirmesinde, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık. Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz" dedi.

Volodimir Zelenksiy ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulunurken, Trump, Kiev'in çok başarılı insansız hava araçları (İHA) ürettiğini ve bu araçlarla ilgilendiklerine dikkat çekti.

Trump, Zelenskiy ile Putin görüşmesine ilişkin, "Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor" diye konuştu.

ZELENSKIY: PUTİN'İ ZORLA MÜZAKERE MASASINA OTURTMALIYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin'in barışa hazır olmadığını kaydederek, Trump'ın savaşın bitmesi için yardımcı olabileceğini belirtti. Trump’ın, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başarabildiğinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: İSPANYA, NATO'YA SADIK DEĞİL

ABD Başkanı Trump, NATO'ya verilecek katkı payı konusunda istenen oranı ödemeyeceğini duyuran İspanya'ya ilişkin de açıklama yaptı. Trump, "İspanya NATO'ya sadık olmadı. İspanya'nın bu konuda cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ama buna karar verecek NATO'dur" ifadesini kullandı.

Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime değinen Trump, bu konunun çözümünün kendisi açısından kolay olduğunu söyledi.

Trump, Venezuela ile ilişkilerle ilgili konuşmasında ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yı kastederek, "Her şeyi teklif etti. Neden biliyor musun? Çünkü ABD ile uğraşmak istemiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Çin ile ABD arasındaki ilişkilere yönelik sorularını da cevapladı. Trump, "Çin'le iyi geçiniyoruz. Çin konuşmak istiyor. Bence iyi bir durumdayız, birkaç hafta içinde görüşeceğiz. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aram çok iyi. Güney Kore'de bir araya geleceğiz. Biz her iki tarafı lehine olacak bir anlaşma istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

