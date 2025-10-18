  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'tan Zelenskiy'e: Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var

Trump'tan Zelenskiy'e: Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var

Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, ''Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz'' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamada bulunan Trump, savaşın bitmesini istediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de savaşı bitirmeyi istediğini belirten Trump, Putin'in zaman kazanmaya çalışma ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda oynadığı rol dolayısıyla Trump'a teşekkür etti. Zelenskiy, "Başkan Trump, bu savaşı bitirme şansına sahip. Başkan Trump, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başardı, aynı şeyi Ukrayna için de yapabilir" diye konuştu.

Trump da Gazze'deki İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese değindi. Trump, "Birçok savaş sonlandırdım. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da barışı sağlayabilirsem bu savaş, durduracağım 9'uncu savaş olacak. Umuyorum, Ukrayna'da da yakın zamanda barışı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: UKRAYNA'NIN ÜRETTİĞİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLENİYORUZ

Zelenskiy, Tomahawklara ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, kendilerinin barışı istediğini vurguladı. Zelenskiy, "Putin barış istemiyor, o yüzden onun üzerindeki baskı artırılmalı" açıklamasını yaptı.

Trump, Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceği ile ilgili değerlendirmesinde, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık. Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz" dedi.

Volodimir Zelenksiy ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulunurken, Trump, Kiev'in çok başarılı insansız hava araçları (İHA) ürettiğini ve bu araçlarla ilgilendiklerine dikkat çekti.

Trump, Zelenskiy ile Putin görüşmesine ilişkin, "Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor" diye konuştu.

ZELENSKIY: PUTİN'İ ZORLA MÜZAKERE MASASINA OTURTMALIYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin'in barışa hazır olmadığını kaydederek, Trump'ın savaşın bitmesi için yardımcı olabileceğini belirtti. Trump’ın, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başarabildiğinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız. Trump'ın bu savaşı bitirme şansı çok yüksek. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: İSPANYA, NATO'YA SADIK DEĞİL

ABD Başkanı Trump, NATO'ya verilecek katkı payı konusunda istenen oranı ödemeyeceğini duyuran İspanya'ya ilişkin de açıklama yaptı. Trump, "İspanya NATO'ya sadık olmadı. İspanya'nın bu konuda cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum ama buna karar verecek NATO'dur" ifadesini kullandı.

Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilime değinen Trump, bu konunun çözümünün kendisi açısından kolay olduğunu söyledi.

Trump, Venezuela ile ilişkilerle ilgili konuşmasında ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yı kastederek, "Her şeyi teklif etti. Neden biliyor musun? Çünkü ABD ile uğraşmak istemiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Çin ile ABD arasındaki ilişkilere yönelik sorularını da cevapladı. Trump, "Çin'le iyi geçiniyoruz. Çin konuşmak istiyor. Bence iyi bir durumdayız, birkaç hafta içinde görüşeceğiz. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aram çok iyi. Güney Kore'de bir araya geleceğiz. Biz her iki tarafı lehine olacak bir anlaşma istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

DHA

text-ad
Etiketler abd donald trump volodimir zelenskiy tomahawk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eli sopalı trafik magandası otobüs şoförüne saldırdı Eli sopalı trafik magandası otobüs şoförüne saldırdı Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu Hiç yanından ayırmadığı köpeği kahramanı oldu Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş etkisi yaratacak anket! Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş etkisi yaratacak anket! Eğlence mekanında kabus gecesi! Tavan üzerlerine çöktü Eğlence mekanında kabus gecesi! Tavan üzerlerine çöktü Fırtına Vadisi'nde onlarca kaçak yapı yıkıldı Fırtına Vadisi'nde onlarca kaçak yapı yıkıldı İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı İstanbul'da D-100'ü kilitleyen kaza! Yol trafiğe kapatıldı Ambulansa yol vermedi, 993 liralık cezayla kurtuldu! Bakan yeni cezaları açıkladı Ambulansa yol vermedi, 993 liralık cezayla kurtuldu! Bakan yeni cezaları açıkladı AK Partili Şamil Tayyar'dan DEM Parti'ye yaylım ateşi AK Partili Şamil Tayyar'dan DEM Parti'ye yaylım ateşi Son hızla gelen facia! Öğretmeni hayattan koparan kazada korkunç ayrıntı Son hızla gelen facia! Öğretmeni hayattan koparan kazada korkunç ayrıntı Dilan Polat FSM Köprüsü'nde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat'tan açıklama geldi Dilan Polat FSM Köprüsü'nde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat'tan açıklama geldi
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Doğayla tarihin buluştuğu saklı cennet, ''En İyi Turizm Köyü'' seçildi Doğayla tarihin buluştuğu saklı cennet, ''En İyi Turizm Köyü'' seçildi Şener Üşümezsoy'un kas şovuna Saba Tümer'in tepkisi olay oldu Şener Üşümezsoy'un kas şovuna Saba Tümer'in tepkisi olay oldu YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama İstanbul'daki ünlü meyhanede pes dedirten uygulama Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı Saç saça baş başa kavga eden kadınlar ortalığı ayağa kaldırdı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden peş peşe açıklama Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden peş peşe açıklama Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'te: Kira gelirinde vergi istisnası kalkıyor Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'te: Kira gelirinde vergi istisnası kalkıyor Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu Tokat'tan kahreden haber: Bir asker şehit oldu