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Tüm dünyayı tedirgin eden ''nükleer'' uyarı

Tüm dünyayı tedirgin eden ''nükleer'' uyarı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin "her an" nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Sung'un uyarısı Pyongyang'ın 5 Haziran'da sekiz balistik füze denemesinden sonra geldi. Sung, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Kuzey Koreli yetkililerin, taktik veya küçük boyutlu nükleer silahları da kullanmaya istekli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Temsilci Sung, bir sonraki nükleer denemenin "her an" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Ayrıca Sung, müttefiki Güney Kore ile Pyongyang'ın balistik füze denemelerine yanıt olarak bir gün sonra sekiz füze fırlatan ABD'nin, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz" diplomatik ilişki kurmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, 6'ncı nükleer denemesini 3 Eylül 2017'de yapmıştı.

Etiketler kuzey kore nükleer nükleer deneme abd joe biden
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