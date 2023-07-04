Türbülansa giren uçakta kabusu yaşadılar! Yaralılar var

ABD'nin Hawaii adasından kalkan yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Sydney kentine gitmek üzere ABD’nin Hawaii adasındaki Honululu şehrinden havalanan Hawaiian Airlines uçağı, kalkıştan yaklaşık 5 saat sonra türbülansa girdi. 163 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu uçakta bazıları başını tavana çarparken, 4 yolcu ile 3 mürettebat yaralandı. Yaralılara uçak Sydey'e iniş yaptıktan sonra havaalanındaki sağlık görevlileri müdahale etti. Bir yolcu ve 3 mürettebat ise hastaneye sevk edildi.

İHA