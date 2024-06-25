Türk, Fransız ve İspanyol emniyetinden dev operasyon

Avrupa Birliği’nin ortak polis gücü Europol, Türk, Fransız ve İspanyol emniyetinin ortak yürüttüğü operasyonda, İspanya'da 2 ton fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken, 42 şüpheli gözaltına alındı.

Europol, İspanya merkezli bir uyuşturucu kaçakçısı suç örgütüne Türk, Fransız ve İspanyol emniyet yetkililerinden oluşan 400’den fazla polis ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tondan fazla esrar bitkisi ve çok sayıda başka uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Açıklamada, “11 ve 12 Haziran tarihlerinde Europol, İspanya merkezli bir suç şebekesine düzenlenen operasyonda Fransız, İspanyol ve Türk kolluk kuvvetlerinden 400'den fazla polise destek verdi. Şebeke Batı Avrupa'da büyük miktarlarda esrar kaçakçılığı yapıyordu ve aynı zamanda AB'ye eroin kaçakçılığı yaptığından da şüpheleniliyordu” denildi. İspanya'nın Granada, Malaga ve Sevilla kentlerindeki 28 adrese baskın yapılan operasyon kapsamında 42 kişinin tutuklandığı ve 100 bin Euro'dan fazla nakit paraya el konulduğu belirtildi.

Europol ortak operasyonla ilgili "Europol, soruşturmayı ilerletmek için emniyet yetkililerine analitik destek sağladı. Eylem gününde Europol Avrupa Ağır Organize Suçlar Merkezi'nden bir uzman olay yerine gelerek İspanyol, Fransız ve Türk yetkililerle omuz omuza çalıştı" dedi.

DHA