Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir sonraki görüşme tarihi açıklandı

Türkiye ile Yunanistan, 5 yıl aradan sonra Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmelerin 61. turunu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etmiş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "iyimserlik ve öz güvenle" bir araya gelmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Türkiye'de yapılan görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmış, taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

İstikşafi sözcüğü Arapça istikşaf sözcüğünden geliyor. Araştıra, açınsama anlamlarına gelen sözcüğü Arapça'daki keşf sözcüğünden türedi. Sözcük ön görüşme olarak da Türkçeye çevrilebilir. Türk Dil Kurumu'na göre (TDK) "istikşaf" sözü "keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, istikşafi görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" ifadelerini kullanmıştı.

