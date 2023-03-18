Türkiye'nin NATO restine İsveç'ten ilk açıklama

Türkiye'nin, yalnızca Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmasıyla ilgili açıklamada bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström "Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıydık" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin NATO'ya katılım sürecinde yalnızca Finlandiya'nın onay sürecini başlatmasının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den tepki geldi. Billström, "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için süreci başlattı. Bu istemediğimiz bir gelişmeydi ama hazırlıklıydık. İsveç için şu anda önemli olan, İsveç Katılım Protokolü'nün Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını duyururken İsveç'in üyeliğinin ise terörle mücadeledeki yaklaşımları temelinde belirleneceğini söylemişti.

Erdoğan yaptığı açıklamada "İsveç ile olan görüşmelerimizi ise İttifak prensipleri ve bizim terörle mücadeleye yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkelerinin ve iyi niyetinin daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır. Bizim İsveç’e farklı bir yaklaşımımız yok ama İsveç Teröristlere kucak açtı. 120 civarında terörist listesi verdik ve bu teröristleri bize verin dedik. Tabi sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler veremediler. Bu teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya’da bu tür eylemler olmadığı için Finlandiya’yı İsveç’ten ayırmak durumunda kaldık. Finlandiya’ ya olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imza ile gösterdik. Bundan sonrası komisyon komisyondan da genel kurula gidecek. Temennim seçim öncesi geçmesi. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" demişti.