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Uçakta tuvalet kapısı diye, acil çıkış kapısını açtı

Uçakta tuvalet kapısı diye, acil çıkış kapısını açtı
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Çin'de bir yolcu uçağı havalanmaya hazırlanırken, içerideki bir yolcu tuvaletin kapısı yerine acil çıkış kapısını açınca ortalık bir anda karıştı.

Çin'de Quzhou'dan Chengdu'ya sefer yapmaya hazırlanan AirChina uçağında şoke edici bir olay meydana geldi. Bir yolcu, tuvalet kapısı sanarak acil durum kapısını açtı. Bu hata sonucunda sefer iptal edildi ve uçaktaki yolcular büyük bir gecikme yaşadı.

Olay, Quzhou Havalimanı'nda gerçekleşti. Uçak kalkışa hazırlanırken bir yolcu, acil durum kapısını yanlışlıkla tuvalet kapısı olarak sandı ve açtı. Bu durum, uçaktaki diğer yolcular ve mürettebat arasında panik yarattı. Uçak güvenlik prosedürleri gereği acil iniş yapmak zorunda kaldı ve Chengdu seferinin iptal edilmesine neden oldu.

Olayın ardından AirChina, yolculardan özür diledi ve acil durum kapılarının asla açılmaması gerektiğini hatırlattı. Havayolu şirketi ayrıca, bu tür hataları önlemek için eğitim programlarını gözden geçireceğini de açıkladı. Şirket yetkililerinden yapılan açıklamada, kaydırağın onarım maliyetinin 25-28 bin dolar civarında olduğu belirtildi. Uçuşun iptal edilmesi nedeniyle tüm yolcular otele yerleştirildi.

Bu olay, havayolu seyahatlerinde güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yolcuların uçaktaki acil durum ekipmanları hakkında bilgi sahibi olması ve bu ekipmanları asla kullanmaması hayati önem taşıyor.

Etiketler acil çıkış kapısı tuvalet tuvalet kapısı yolcu uçağı uçak
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