Ukrayna First Lady'si dünyaya böyle haykırdı: ''Korkunç gerçeği duyurun''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rus ordusunun çocukları bilinçli ve alaycı bir şekilde öldürdüğünü belirterek dünya medyasına ''korkunç gerçeği duyurun'' diye haykırdı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrası Ukrayna'da adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. Hayatını kaybeden yüzlerce sivil arasında çok sayıda da çocuk bulunuyor. Lady Olena, son bir kaç günde yaşanan ve savaşın acı hatırası olarak akıllarda kalacak bir kaç fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve hem Rusya, hem medya hem de dünyaya seslendi.

DAHA KAÇ ÇOCUĞUN ÖLMESİ GEREKİYOR?

"Rusya çocuklarımızı bilinçli ve alaycı bir şekilde öldürüyor. Ukrayna'da şimdiye kadar en az 38 çocuk öldü. Bu rakam şu anda şehirlerimiz bombalanırken artıyor. " diyen Zelenska, "Rusya'daki insanlar birliklerinin sivil halka zarar vermediğini söylediğinde, onlara bu resimleri gösterin! Onlara büyümelerine bile fırsat verilmeyen bu çocukların yüzlerini gösterin. Rus birliklerini ateş etmeyi bırakmaya ve insani koridorlara izin vermeye ikna etmek için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

RUS ASKERLERİ BİNALARDAN ÇIKMAYA ÇALIŞANLARI VURUYOR

First Lady sözlerine şöyle devam etti;

"Rus askerleri binalardan çıkmaya çalışan aileleri vuruyor. Yardım etmeye çalışan gönüllüleri de öldürüyorlar. Şu anda Ukrayna'nın en sıcak şehirlerinde insani koridorlara ihtiyacımız var. Bodrumlarda yüzlerce çocuk yiyecek ve tıbbi bakım olmadan ölüyor."

KORKUNÇ GERÇEĞİ DUYURUN: UKRAYNALI ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜYOR

Paylaştığı yazıda NATO ülkelerine de seslenen Zelenska "NATO ülkeleri hava sahanızı kapatın, Ukraynalı çocukları kurtarın. Çünkü yarın sizin çocuklarınızı da kurtaracak" dedi ve dünya medyasına çağrıda bulundu;

"Dünyadaki tüm tarafsız medyaya sesleniyorum. Şu korkunç gerçeği söyleyin: Rus işgalciler Ukraynalı çocukları öldürüyor."

18 AYLIK BEBEKLERİNİN CANSIZ BEDENİNE SARILDILAR

First Lady'nin paylaştığı fotoğraflar arasında 'Kirill' adında 18 aylık bir bebeğin fotoğrafı vardı. 18 aylık Kirill bebek, Mariupol Kenti'nde anlaşmaya varılan ateşkesten sadece birkaç dakika sonra yapılan bombardımanda ölümcül şekilde yaralandı.

Anne baba çaresizlik içerisinde bebeklerini kucaklarına alarak hastaneye koştu ancak maalesef küçük çocuk kurtarılamadı. Anne babanın hastaneye girişi, çocuklarının cansız bedenine sarılıp ağlayışı, hastane personelinin yaşadığı yıkım ajanslara düşen fotoğraflarla dakika dakika görüntülendi.

YANLARINDA BAVULLARI VE EVCİL HAYVANLARI DA VARDI

Zelenska'nın paylaştığı bir diğer sarsıcı kare de Kiev yakınlarındaki Irpin'den. Aynı aileden üç kişi, Rus güçlerinin Kiev'e 12 mil uzaklıktaki Irpin kasabasına düzenlediği saldırıda ölenler arasındaydı.

Cansız bedenleri yolun ortasında bulunan aile savaştan kaçmak için bavullarını ve evcil hayvanlarını yanlarına alarak yola çıkmışlardı.

ATEŞKESLER İHLAL EDİLDİ

Ukrayna'daki çatışmalar savaşın 12. gününde de devam ediyor. Mahalleler adeta harabeye dönerken çok sayıda sivil saldırıların kurbanı oldu. Ukrayna genelinde ateşkesler ihlal edildi ve insani yardım koridorları kapatıldı.