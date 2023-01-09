Ukrayna ordusunun basın sözcüsünün ''çılgın'' partisi olay oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatı 1'inci yılını doldurmaya yaklaşırken, Ukrayna ordusunun basın sözcülerinden olduğu iddia edilen Ivanna Platovska'nın sosyal medyada paylaştığı "kaçamak" görüntüleri büyük tepki çekti.

Oda Tv tarafından paylaşılan görüntülerdeki kadının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Bölgesi basın sözcüsü Ivanna Platovska olduğu iddia edilirken, o görüntülerin de tepki çektiği belirtildi.

Haberde Ukraynalı vatandaşların da basın sözcüsüne "Gelen yardımlarla gününü gün ediyor, bu ne rezalet" diyerek tepki gösterdiklerini belirtti.

Ayrıca Ivanna Platovska'nın yeni yıla girmek için Fransa'nın başkenti Paris'i seçtiği ve yeni yıla Paris'te girdiği de iddia edildi.

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