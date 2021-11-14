Ünlü adada skandal görüntü! Deniz fenerinde ilişkiye girdiler

Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden İbiza'da deniz fenerinin üzerinde cinsel ilişkiye giren çift, görenleri şaşkına çevirdi.

İspanya'nın Balear Adaları'nda bulunan İbiza'daki balıkçılar sansasyonel fotoğraflar çekti. İbiza'nın girişindeki deniz fenerinin etrafından dolaşan balıkçılar, bir çiftin fener üstünde ilişkiye girdiğini gördü. Hemen telefonlarına sarılan balıkçılar, bu anların fotoğrafını çekti.

ETRAFTA İNSANLAR VARDI

Çiftin ilişkiye girdiği sırada etrafta yürüyen insanlar olması da gözlerden kaçmadı. Ancak çift, etraftakilere aldırmadan ilişkiye girmeye devam etti. Bu anları görenler de duruma öfkelenerek belediyeye şikayette bulundu.

CEZA ALABİLİRLER

Yerel yasalara göre halka açık mekanlarda cinsel ilişkiye girmek yasak. Haklarında şikayet bulunan çift, kimliklerinin tespit edilmesi durumunda para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

SON DÖNEMDE İKİYE KATLANDI

İbiza sakinleri, son zamanlarda bu tarz olaylar görme sıklıklarının ikiye katlandığını ve çiftlerin kamuya açık alanlardaki insanlara saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.