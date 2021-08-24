Ünlü model ve radyo programcısı evinde ölü bulundu

Yunanistan’ın ünlü modellerinden, oyuncu, şarkıcı ve radyo program sunucusu Nana Topaskou’nun evinde ölü bulunması hayranlarını şok etti.

Yunanistan'ın dünyaca ünlü top modeli, oyuncu, şarkıcı ve son olarak bir radyoda müzik programları yapan Nana Topaskou'nun evinde ölü olarak bulunması hayranlarını şok etti.

Yunanistan'ın Serres kentinde yaşayan ve iş insanı Mavroudis Anagnostaras ile evli olan modelliğinin yanı sıra “What I Love” başlıklı çıkardığı singile ile üne kavuşan ve ardından Judas TV Dizisi'nde oynadığı rol ile üne kavuşan Tophaskou'nun birçok TV proğramında realiy şovlarda yer aldığı belirtildi.

Yunanistan'ın Serres kendinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 38 yaşındaki ünlü sanatçının ani ölümü şok etkisi yarattı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Topaskou'nun cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.