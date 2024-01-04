Vahşet! Kız kardeşinin kesik başıyla yürürken yakalandı

Meksika'da bir kişi, kız kardeşinin kesik başıyla caddede yürürken yakalandı. Kızın cansız bedeni ise bir benzin istasyonunda çıplak halde bulundu.

Meksika kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 19 yaşındaki tüfekli bir kişi, öldürdüğü kız kardeşinin kesik başı ile caddede yürürken polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan habere göre, dehşete düşüren olayda görgü tanıkları Quiroga kentinde bir kliniğin yakınında, bir kişinin, elinde kesik kadın başı tutarken gördü. Görgü tanıkları hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Savcılığın aktardığı rapora göre polis memurları, sarhoş olduğu anlaşılan şahsı gözaltına aldı.

Şahsın elinde tuttuğu kesik başın, şahsın kız kardeşine ait olduğu belirlendi. Ölen kadının cesedi ise birkaç yüz metre ötede bir benzin istasyonunda çıplak halde bulundu. Yetkililer cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve cinayetin, maktulün erkek kardeşi tarafından mı işlendiğini araştırıyor.