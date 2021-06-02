Vahşi hayvanlarla birlikte yaşayan kabile: Ölmemek için...

Dünya üzerine modern dünyadan uzak yüzlerce hatta binlerce kabile yer alıyor. Bu kabilelerden biri olan Munda kabilesinde ise vahşi hayvanlardan korunmak için maske takılıyor.

Modern dünyanın dinamiklerinden ve teknolojiden oldukça uzak bir hayat süren Munda kabilesi Hindistan’daki Sundarnbans Milli Parkı’nda vahşi hayvanlar ile birlikte yaşıyor. Yaşadıkları yer nedeniyle dünya üzerindeki diğer kabilelerden farklı olan Munda üyeleri tamamen ilkel bir hayat sürüyor. Yaban hayatı korumak adına milii park ilan edilen bölgede aslanlarla birlikte yaşayan Munda kabilesi, ölmemek için maske takıyor.

Maskeleri tamamen insan yüzü şeklinde olan Munda kabilesi üyeleri bu yolla aslan saldırılarından kendilerini korumaya çalışıyorlar. Aslanlar saldıracakları kişi ile göz teması kurdukları an fark edildiğini anlayıp o kişiye saldırmaktan vazgeçiyor ve uzaklaşıyor. Munda kabilesi üyeleri de arka tarafında da yüz olan büyük maskeler takıyor ve olası bir aslan saldırısını önlemeye çalışıyorlar. Hayatta kalmak için başka şansları yok. Maske takmayanlar direkt aslan saldırısı sonucu ölüyor.