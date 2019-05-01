Venezuela'dan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin "geçici devlet başkanı" olarak atadığı Juan Guaido'nun çağrısıyla başlatılan darbe girişimini kınayarak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"ULUSLARARASI HUKUKA VE BARIŞA DESTEK VERDİ"

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda Venezuela'daki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimini kınayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."