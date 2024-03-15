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Yine bir tarikat kabusu: Kendini peygamber ilan etti, yüzlerce çocuğu köle yaptı

Yine bir tarikat kabusu: Kendini peygamber ilan etti, yüzlerce çocuğu köle yaptı
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Zimbabve'de kendini peygamber ilan eden bir tarikat liderinin çiftliğinde köle olarak kullandığı öğrenilen tam 251 çocuk çıktı.

Afrika ülkesi Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi.

BBC'nin haberine göre Chokurongerwa’nın çiftliğine yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.

Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.

Zimbabve'de kendini peygamber ilan eden bir tarikat liderinin çiftliğinde köle olarak kullandığı öğrenilen tam 251 çocuk çıktı.

Yedi takipçisiyle birlikte perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı. 

 'TANRI, OKULA GİTMEYİ YASAKLADI'

Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.

 

Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi.

Zimbabve'de kendini peygamber ilan eden bir tarikat liderinin çiftliğinde köle olarak kullandığı öğrenilen tam 251 çocuk çıktı.

Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi ise, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.

 Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası. Bu kiliseler çocuk evlilikleri gibi yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Modern tıbbı da reddeden bu kiliseler ibadetlerini açık havada yapmayı tercih ediyor.

Zimbabve'de kendini peygamber ilan eden bir tarikat liderinin çiftliğinde köle olarak kullandığı öğrenilen tam 251 çocuk çıktı.

Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.

Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.

BBC Türkçe

Etiketler Ishmael Chokurongerwa tarikat kendini peygamber ilan etti
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