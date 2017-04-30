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  1. 30 Nisan 2017 08:41

Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Yolcu uçağının düşmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var
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Küba'da yolcu uçağının düşmesi sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

Küba'da AeroGaviota Havayolu şirketine ait Antonov An-26 yolcu uçağı, Pinar del Rio eyaletindeki Las Lomas de San Cristbal bölgesine düştü. İlk belirlemelere göre kazada 39 kişi hayatını kaybederken, uçağın düştüğü bölgenin dağlık alan olması nedeniyle ulaşımın zor olduğu belirtildi.

Yerel haber portalı Ciber Cuba, kazaya ilişkin, "Küba havayolu şirketlerinden meydana gelen kazayı teyit ettik ve ne yazık ki kayıpların da bulunduğunu doğrulamış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İHA

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