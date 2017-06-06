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  3. 06 Haziran 2017 09:24

Yolcu uçağında dehşet: Yolcular uçaktan atladı !

Avustralya'da terör örgütü IŞİD saldırısından saatler sonra bu kez bir havaalanında olağanüstü anlar yaşandı.

Yolcu uçağında dehşet: Yolcular uçaktan atladı !
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Şaka için uçağın tuvaletine bırakılan bir not, Yeni Güney Galler eyaletindeki Albury'de bulunan havalimanının tahliye edilmesine yol açtı.

Reuters haber ajansına konuşan polis sözcüsü, "Hiçbir şey bulunmadı, hiç kimseye karşı bir tehdit yoktu, yalnızca bir nottu" dedi.

42 yolcusu bulunan küçük uçaktaki panik anını anlatan bir yolcu, bir kişinin "Bagajlarınızı bırakın. Dışarı koşun, koşun, koşun" diye bağırdığını söyledi.

Bunun üzerine, bazı yolcular panikle uçaktan piste atladı.

Polis yetkilileri, uçağın tuvaletine notu bırakan erkeğin bir erkeğin tutuklandığını aktarıyor ancak bırakılan notun ne olduğu açıklanmış değil.

Reuters

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