Yolcu uçağından 2 ceset çıktı
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ABD'li hava yolu şirketi JetBlue'ya ait yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki ceset bulundu.
New York'tan, Florida'ya gelen JetBlue uçağı Fort Lauderdale Havaalanı'na indikten sonra görevliler, bakım incelemesi yaparken tekerlek yuvasında iki ceset buldu.
DHA
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