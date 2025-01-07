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Yolcu uçağından 2 ceset çıktı

Yolcu uçağından 2 ceset çıktı
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ABD'li hava yolu şirketi JetBlue'ya ait yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki ceset bulundu.

New York'tan, Florida'ya gelen JetBlue uçağı Fort Lauderdale Havaalanı'na indikten sonra görevliler, bakım incelemesi yaparken tekerlek yuvasında iki ceset buldu.

DHA

Etiketler abd yolcu uçağı ceset cansız beden tekerlek yuvası kaçak yolcu
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