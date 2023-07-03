Yunan basınından dikkat çeken yorum: ''Erdoğan, Biden'a meydan okuyor''

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile ilişkilerine dikkat çekerek ''F-16 modernizasyonu konusunda kongre itirazlarını esnetmenin veya gerekirse bunları aşmanın bir yolunu bulması için Joe Biden'a meydan okuyor'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşme son haftalarda Yunanistan'ın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMASLAR TEKRAR BAŞLAYACAK"

Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini'de Manolis Kostidis imzasıyla yayınlanan analizde, liderlerin görüşme sonrası iki ülke arasındaki temasların tekrar başlayacağını duyurmalarının beklendiği belirtildi. Yazar bu kararda Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin geçen son dönemin etkili olduğunu vurgulayarak, görüşmenin çok uzun sürmeyeceğini ve toplantıya dışişleri bakanlarıyla yakın danışmanların da katılacağını belirtti.

KRİTİK GÖRÜŞMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Kostidis toplantıdan, istişare amaçlı temasların yeniden başlaması, güven artırıcı tedbirlere ilişkin müzakereler gibi beklentiler olduğunu belirterek, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile yaptığı görüşmeye dikkat çekti, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ile 'Ege' konusunda istikrarı sağlamak istediğini belirtti.

"ERDOĞAN F-16 KONUSUNDA BIDEN'A MEYDAN OKUYOR"

Türkiye'nin Batı ile yeniden yakınlaşmasının, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceği anlamına gelmediğini belirten yazar, Türkiye'nin ana gündem maddesinin F-16 modernizasyonu olduğunu öne sürdü. Kostidis, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatarak "Erdoğan F-16 modernizasyonu konusunda kongre itirazlarını esnetmenin veya gerekirse bunları aşmanın bir yolunu bulması için Joe Biden'a meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNDEN ARZULANAN 3 SONUÇ

In.gr haber sitesi ise Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki uzun bir gerilim sürecinden sonra Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin çok kolay geçmeyeceğini ancak ortada iyimser senaryolar olduğunu yazdı. Haber sitesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden arzulanan sonucu 3 maddede özetlemişti:

1- İki ülke ve iki lider arasındaki iletişim kanallarının tamamen yeniden kurulması

2- Politika diyaloğunun yoğunlaştırılması, güven artırıcı önlemler ve göç gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi

3- Türkiye ve Yunanistan arasındaki kilit konular için adım adım yol haritası çizilmesi, yanlış eylemlerden kaçınma moratoryumunun sürdürülmesi.