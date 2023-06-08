Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan verilere göre, Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'da saat 15.33'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.62 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2023
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Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Aitolia and Akarnania, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2023-06-08
Saat:15:33:35 TSİ
Enlem:38.525 N
Boylam:21.578 E
Derinlik:6.62 km
Detay:https://t.co/38GFz3Z10w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.
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