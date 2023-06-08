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Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan verilere göre, Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Yunanistan'da saat 15.33'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.62 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini de 5 kilometre olarak açıkladı.

Etiketler yunanistan deprem afad
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