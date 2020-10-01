Yunanistan'da sürpriz FETÖ operasyonu

Yunan To Vima gazetesinin haberine göre, Yunan polisinin Atina şehir merkezindeki Kipseli semtinde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin ‘FETÖ’ üyesi olduğu belirlendi. En az 3 aydır Atina’da yaşadıkları belirlenen FETÖ’cülerin üzerlerinden sahte oldukları anlaşılan çeşitli AB ülkelerinin pasaportları çıktı. Polis konuyla ilgili Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (EYP) haberdar etti.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre gözaltına alınan 5 FETÖ’cünün cep telefonlarındaki bilgiler incelemeye alındı. Cep telefonlarında yaklaşık 500 kişi için tanzim edilmiş sahte pasaportların fotoğrafları bulundu. Polis, adları açıklanmayan 5 kişinin Yunanistan’a kaçtıktan sonra, çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen FETÖ’cülere sahte seyahat belgeleri tanzim edilmesinde aracı oldukları görüşünde.