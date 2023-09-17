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Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor
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Yunanistan'da 5 Eylül'de etkisini gösteren sağanak yağışın sel felaketine dönüşmesinin ardından 14 kişi hayatını kaybetmişbirçok insan yerinden olmutu. Son olarak cesetleri bulunan 2 kişinin ardından can kaybı sayısı 17'ye çıktı.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, geçen hafta Pilio'da bulunan iki cesetten alınan DNA örneklerinin, sel felaketinde kayıp olduğu bildirilen Avusturyalı çifte ait olduğu tespit edildi.

Böylelikle selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sel nedeniyle Tesalya'da 750 bin dönümden fazla alan sular altında kalmış, yerleşim birimleri, tarım arazileri ve bölgedeki altyapı büyük hasar görmüştü.

 

Etiketler yunanistan sel sel felaketi
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