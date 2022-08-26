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  3. Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Olonets kasabasındaki bir sirkte 16 yaşındaki bir ayı şov sırasında eğitmene saldırdı.

Rusya’da bir sirkte yaşanan olay ülkenin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sirk şovu sırada gösteri yapan ayı aniden eğitmenine saldırdı. Ayının saldırısının sonrasındaki şoku atlatan eğitmen kaçmak isterken seyirciler tarafından çekilen görüntülerde ayının adamın peşinden gittiği ve onu yakalayarak dövdüğü kaydedildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Eğitmenin çabası hayvanı durdurmaya yetmeyince devreye diğer sirk çalışanları girdi. Boz ayıyı sakinleştirmek için sirk çalışanlarının bazıları elektrikli bir cihaz kullandı. Sirk yetkilileri başlangıçta, ayının seyircilerde yanıp sönen ışıklardan ürktüğünü söyledi. Ancak eğitmeni daha sonra saldırının depresif hayvanın eklem ağrısından kaynaklandığını söyledi. Ayı tarafından yere yatırılan antrenörün yaralandığı anlaşıldı, ancak yerel basına durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

 Rusya'nın kuzeydoğusundaki Olonets kasabasındaki üzücü sahneyi filme çeken 27 yaşındaki bir anne Galina Gurieva şunları söyledi: “Dizlerim hala titriyor. İlk başta herkes bunun bir senaryo olduğunu düşündü. Fakat eğitmenin ayıyı teklemeye başlaması ve şok cihazının ortaya çıkmasıyla büyük bir panik başladı. İnsanlar ayağa kalkıp çıkışa koştu” dedi.

Etiketler ayı eğitmen
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