Zaman yolcusu olduğunu iddia eden fenomenden ilginç kehanetler

Gelecekten geldiğini iddia eden ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ takma isimli TikTok kullanıcısı takipçileri ile kehanetleri paylaştı.

3036 yılından geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden TikTok fenomeni, gelecekteki yaşam hakkında tüyler ürpertici uyarılarda bulundu.

Doğrudan kameraya bakarak, "Şu anda hiç olamayacağımız kadar özgürüz." dedi.

ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ takma isimli TikTok kullanıcısı takipçilerine: 'İnsanların şu anda hiç olmayacakları kadar özgür' olduklarını söyledi ve gelecekte bizleri neler beklediğine dair korkunç bir tablo çizdi.

Kanalında yayınladığı bir dizi videoda, 3036'da dünya nüfusunun rekor seviyelere ulaşacağını ve kedi, köpek gibi evcil hayvanların 'egzotik' olarak kabul edileceğini iddia ediyor.

Ayrıca 'büyük elektrik kesintisi' denilen bir olay hakkında herkesi defalarca uyarıyor. Bu günler, özgürlüğümüzün son günleri olarak kabul ediliyor ve çocuklarınız bunu görmeyecek bile. O yüzden boşverin çünkü zaman periyodunuzdaki insanların perspektif ne kadar basit olursa olsun, oldukça iyi anladınız sadece bilmiyorsunuz."

Derin bir nefes aldıktan sonra şu şekilde açıklıyor: "Yanılmıyorsam büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek."

(TV100)