  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Zamlı ve bol retli Schengen vize ücretleri belli oldu

Zamlı ve bol retli Schengen vize ücretleri belli oldu

Zamlı ve bol retli Schengen vize ücretleri belli oldu
Güncelleme:

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerinin yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükseltti. 10'ar Euro'luk bu zam Euro bazında düşük gibi gözükse de 1 Euro'un 35 TL olduğu Türkiye'de vize ücretleri 350 TL zamlanmış oldu.

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerinin haziran ayında artacağını doğruladı. Ücretler yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek. Komisyon, fiyat artışının nedeni olarak üye ülkelerdeki enflasyonu gösterdi.

Fiyat artışından üye ülkelerdeki enflasyonu sorumlu tutan Komisyon, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında ücretlerin hala "nispeten düşük" olduğunu belirtiyor. Örneğin, İngiltere'de vize ücreti 134 euro, ABD'de 185 euro ve Avustralya'da 117 eurodan başlıyor.

Komisyon her üç yılda bir bu ücretleri değerlendiriyor ve "objektif kriterler" listesine dayanarak artırabiliyor. Bu kriterler arasında enflasyon oranları ve üye ülkelerdeki ortalama memur maaşları gibi faktörler bulunuyor.

 

Etiketler Schengen vize ücretleri Schengen vizesi schengen vize ücretleri vize
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzin ve motorine çifte indirim pompaya yansıdı Benzin ve motorine çifte indirim pompaya yansıdı İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Sıcağa klima bile dayanamadı İşte Türkiye'nin en sıcak yeri: Sıcağa klima bile dayanamadı Dilan-Engin Polat davasının hakimi dosyadan çekildi Dilan-Engin Polat davasının hakimi dosyadan çekildi Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu Yine ''sipariş yağmuru'' vakası: Kuryeler kapıda kuyruk oldu Yine ''sipariş yağmuru'' vakası: Kuryeler kapıda kuyruk oldu İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım İstanbul'un 230 metrelik televizyon kulesinin tepesinde tehlikeli paylaşım İzmir'de rehine krizinde kan aktı: Özel harekat operasyon düzenledi İzmir'de rehine krizinde kan aktı: Özel harekat operasyon düzenledi AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı Nesli tehlikede olan sevimli canavarlar Gümüşhane'de ortaya çıktı