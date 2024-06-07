Zamlı ve bol retli Schengen vize ücretleri belli oldu

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerinin yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükseltti. 10'ar Euro'luk bu zam Euro bazında düşük gibi gözükse de 1 Euro'un 35 TL olduğu Türkiye'de vize ücretleri 350 TL zamlanmış oldu.

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi ücretlerinin haziran ayında artacağını doğruladı. Ücretler yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek. Komisyon, fiyat artışının nedeni olarak üye ülkelerdeki enflasyonu gösterdi. Fiyat artışından üye ülkelerdeki enflasyonu sorumlu tutan Komisyon, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında ücretlerin hala "nispeten düşük" olduğunu belirtiyor. Örneğin, İngiltere'de vize ücreti 134 euro, ABD'de 185 euro ve Avustralya'da 117 eurodan başlıyor. Komisyon her üç yılda bir bu ücretleri değerlendiriyor ve "objektif kriterler" listesine dayanarak artırabiliyor. Bu kriterler arasında enflasyon oranları ve üye ülkelerdeki ortalama memur maaşları gibi faktörler bulunuyor.