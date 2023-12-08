Zayıflama iğnesi yüzünden ölüyordu

Fazla kilolarından kurtulmak için son zamanlarda kullanım oranı artan ve "zayıflama iğnesi" olarak duyurulan Ozempic iğnesini yaptıran bir kişi ölümden döndü.

İngiltere'de yaşayan ve zayıflamak istediği için son yılların en tartışmalı "kilo verdiren" uygulaması olan Ozempic iğnesini yaptıran 45 yaşındaki Michelle Sword adlı 2 çocuk annesi ölümden döndü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre iğneyi olduktan kısa bir süre sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan genç kadın komaya girerken ölümden döndü. Hastanede kendine geldikten sonra doktorların, "Bir yeme bozukluğunuz var mı? Yoksa intihar etmeye mi çalışıyordunuz" diye sorduğunu söyleyen Sword, "Hastaneye kaldırılmadan birkaç saat önce internetten satın aldığım Ozempic iğnesini yapmıştım" dedi.

İğne yaptıktan sonra fenalaşan ve 13 yaşındaki kızının durumu fark ederek ambulans çağırması sonrasında hastaneye kaldırılan Sword, "Aptallık yaptım. Bu iğneyi hiç yaptırmamalıydım" dedi.

DailyMail