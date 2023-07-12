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Zelenski, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Zelenski, ABD Başkanı Biden ile görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Vilnius'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joseph Biden ile anlamlı ve güçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Cephe hattındaki durumu, kabiliyetlerimizi, uzun vadeli savunma iş birliğimizi ve son olaylar ışığında Rusya'nın iç süreçlerini detaylı bir şekilde ele aldık. Amerika Birleşik Devletleri, saldırganlığa karşı savunmamız boyunca Ukrayna ile yan yana durmuştur. Bunu son derece takdir ediyoruz. Rusya'nın geniş çaplı işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı askeri, mali ve siyasi olmak üzere hayati önem taşıyan yardımlar için ABD Başkanı'na, Kongre'ye ve Amerikan halkına şahsen teşekkür ederim” dedi.

Etiketler Zelenski abd başkan biden
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