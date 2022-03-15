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Zelenskiy'den Avrupa'ya bir uyarı daha: Size de gelecekler

Zelenskiy'den Avrupa'ya bir uyarı daha: Size de gelecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, herkesin Rusya'nın hedefi olduğunu ve Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceği uyarısı yaptı.

Zelenskiy, video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti.

Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

"BİZE YARDIM EDEREK KENDİNİZE YARDIM EDİN"
Zelenskiy, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."

Ukrayna Başbakanı Zelenskiy’nin ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu anın "çaresiz bir an" olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

Johnson, "Bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler ukrayna zelenski devlet
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