Zengilan Havalimanı'nın açılışını Erdoğan ve Aliyev yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Azerbaycan’ın Zengilan şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılandı.

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katıldı.

Erdoğana açılış töreninde, "Zengilan Havalimanız önce Azerbaycan sonra tüm dünyaya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın uçağında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.

Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.