100 istasyonuyla hizmet veren akaryakıt devi iflasın eşiğinde
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29 ilde bayilikleri bulunan akaryakıt dağıtım şirketi Euroil yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.
29 ilde çoğunluğu kırsal bölgelerde bulunan yaklaşık 100 akaryakıt istasyonuyla hizmet veren Euroil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Patonlar Dünyası'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi ve konkordato komiser heyeti atadı.
Euroil Enerji Dağıtım Anonim Şirketi, Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına dağıtım gerçekleştiriyordu.
Şirkete ait bir de akaryakıt gemisi bulunuyor.
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