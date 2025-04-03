2 Nisan boykotunun sonuçları belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketim boykotu yapılan 2 Nisan günü, önceki güne kıyasla 2 katı değerde daha fazla alışveriş yapıldığını belirterek, ''Bu sonuçlar göstermektedir ki halkımız boykotçuları boykot etmiştir'' dedi.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gençlerin öncülüğünde boykot başlatıldı. 2 Nisan'da tüketimi durdurma ve alışveriş yapılmaması yönünde çağrılar yapıldı. Boykota bazı ünlü isimler de destek verdi.

BAKAN BOLAT: 2 NİSAN'DA 2 KATI DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAPILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi. Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan Çarşamba günü 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu bayram arifesinde ve bayramda ciddi bir şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnafa, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler. Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre; 2 Nisan tarihinde sadece 00.00 ile 17.00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden 2 katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. 2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55'i BKM'den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan yüzde 45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Halkın, ekonomiye sahip çıktığını belirten Bolat, "Bu sonuçlar göstermektedir ki halkımız boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.