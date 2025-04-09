  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2008'i bilen Kriz kahini Nouriel Roubini şimdi de bu yılın sonunu işaret etti

2008'i bilen Kriz kahini Nouriel Roubini şimdi de bu yılın sonunu işaret etti

2008'i bilen Kriz kahini Nouriel Roubini şimdi de bu yılın sonunu işaret etti
Güncelleme:

Dünya piyasaları ABD Başkanı Trump'ın "ek vergi çılgınlığı" ile sarsılırken, 2008 yılındaki ekonomik krizi önceden tahmin ettiği için piyasaların "kriz kahini" olarak adlandırdığı Nouriel Roubini şimdi de 2025 yılının sonunu işaret etti.

2008 finansal krizini doğru tahmin ederek ün kazanan ekonomist Nouriel Roubini, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararlarıyla fitilini ateşlediği ekonomik savaşı değerkendirdi.

Bloomberght'de yer alan habere göre; kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarının etkilerini azaltmak amacıyla ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini hızla artıracağı yönündeki beklentilerini törpülemesi gerektiğini belirtti.

Roubini, bu kez ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağını ve tarifelere ilişkin politik gerilimlerin azalmasının ardından Fed’in yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor.

Roubini’ye göre, Trump’ın cezalandırıcı tarifelerinin küresel bir durgunluk yaratacağı endişesiyle üç gün içinde 5 trilyon dolarlık bir hisse senedi satışının yaşanmasının ardından, bu baskıya ilk boyun eğen taraf Trump olacak. Roubini "Başkan her ne kadar tarifeleri “ilaç” olarak tanımlasa da, ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadele görevine sadık kalacak" diye ekledi.

 Ayrıca, Roubini’ye göre, son küresel çalkantılara rağmen kredi piyasalarının görece dirençli kalması, Fed’in politikada temkinli davranması için başka bir neden oluşturuyor.

 

 

text-ad
Etiketler Nouriel Roubini roubini kriz kahini kahin finans ekonomi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Brezilya'da yetişen meyve Türkiye'de işlenip, binlerce TL'ye tüm dünyaya satılıyor... Brezilya'da yetişen meyve Türkiye'de işlenip, binlerce TL'ye tüm dünyaya satılıyor... LPG'nin ardından motorine de rekor indirim geldi! Şimdi indirim sırası benzinde! LPG'nin ardından motorine de rekor indirim geldi! Şimdi indirim sırası benzinde! ''Hülya Avşar beni aldattı'' demişti bu açıklaması olay oldu! ''Hülya Avşar beni aldattı'' demişti bu açıklaması olay oldu! Karadenizli vatandaşın ayıya sitemi kahkahaya boğdu! Karadenizli vatandaşın ayıya sitemi kahkahaya boğdu! CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu CHP'nin olağanüstü kurultayı için iptal başvurusu Cem Küçük çok sayıda gazetecinin ismini verdi: ''İBB hepsini maaşa bağlamış!'' Cem Küçük çok sayıda gazetecinin ismini verdi: ''İBB hepsini maaşa bağlamış!'' Okulda kriz var: Öğretmenler iş bıraktı, veliler eyleme başladı! Okulda kriz var: Öğretmenler iş bıraktı, veliler eyleme başladı! Dizi senaryosu değil gerçek: Yıllarca dede demişti, babası çıktı! Dizi senaryosu değil gerçek: Yıllarca dede demişti, babası çıktı! MHP lideri Bahçeli için Saffet Sancaklı'dan yeni ünvan: ''Yolbaşçı'' MHP lideri Bahçeli için Saffet Sancaklı'dan yeni ünvan: ''Yolbaşçı'' Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali! Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Inter Milan'dan futbol resitali!
Karadağ'a yerleşip AB vatandaşı olma hayalleri kurarken 13,6 milyon TL dolandırıldılar! Karadağ'a yerleşip AB vatandaşı olma hayalleri kurarken 13,6 milyon TL dolandırıldılar! İmamoğlu ailesinin evinde ne bulundu? Özgür Özel açıkladı: ''Çıka çıka bu çıktı'' İmamoğlu ailesinin evinde ne bulundu? Özgür Özel açıkladı: ''Çıka çıka bu çıktı'' Yazlık daire hırsızlarının yaptıklarını görev ev sahipleri şoke oldu Yazlık daire hırsızlarının yaptıklarını görev ev sahipleri şoke oldu Yeni evlenen çiftlerin en mutlu anları artık sadece 2 saat sürecek Yeni evlenen çiftlerin en mutlu anları artık sadece 2 saat sürecek Öğrencilerle tartışan taksiciler ellerinde sopalarla öğrenci yurdunu bastı! Öğrencilerle tartışan taksiciler ellerinde sopalarla öğrenci yurdunu bastı! Fotoğraftaki gerçek hayvan tüyleri diken diken etti! Fotoğraftaki gerçek hayvan tüyleri diken diken etti! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yeni hedefi ''nikahsız birliktelikler'' oldu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yeni hedefi ''nikahsız birliktelikler'' oldu Muhabir Selman Mutlu ile sunucu Deniz Satar arasındaki diyalog olay oldu Muhabir Selman Mutlu ile sunucu Deniz Satar arasındaki diyalog olay oldu Öz anne vahşeti kan dondurdu: Önce boynunu kırdı, sonra bileğini kesti! Öz anne vahşeti kan dondurdu: Önce boynunu kırdı, sonra bileğini kesti! Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor! Havalar daha da soğuyacak: Kar yağışı geri geliyor!