2023 seçimleri sonrası ekonomi için 3 farklı senaryo

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye’de yapılacak seçimlerde 3 farklı senaryoyu değerlendirerek piyasalardaki olası ekonomik sonuçları analiz etti..

Morgan Stanley Türkiye’de yapılacak seçimlerin ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkilerini analiz eden 3 senaryolu bir araştırma yayımladı. Bloomberg HT’de yer alan habere göre Farklı seçim sonuçlarının kur ve Türk varlıkları üzerindeki olası etkilerini yayımlayan banka 2022 dördüncü çeyreğinde rezervler ve mevduat faizlerindeki artışların Merkez Bankası’na seçimlere dek Türk Lirası’nı istikrarlı tutmak için alan sağladığını ancak TL için yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtti.

Morgan Stanley ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda 2023 ikinci yarıyıl görünümünün mevcut düşük faiz politikası ya da geleneksel güvenilir mali politikalara dönüş yapılarak kayda değer bir sıkılaştırma politikasından hangisinin seçileceğine bağlı olduğunun altı çizildi.

“TL’DE ORTA VADEDE DEĞER KAYBI NORMAL”

Morgan Stanley TL’nin orta vadede her senaryoda değer kaybetmesinin muhtemel olduğunu ancak geleneksel politikaların daha pozitif bir etki yaratacağını kaydetti.

Hisse tarafında ise güçlü bir perfomans yaşanan 2022 yılı sonrası Türk hisse senetleri piyasasının yıl başından bu yana kayda değer derecede dalgalı geçtiğine dikkat çekildi.

“BELİRSİZLİK UZUN VADELİ HİSSE YATIRIMINI ZORLAŞTIRIYOR”

Açıklanan raporda gelecekteki ekonomik politikaların farklı seçim sonuçlarına göre değişebileceği ve bu durumun hisse performanslarını da etkileyerek uzun vadede hisse yatırımını zorlaştırdığına yer verildi.

Tahvil tarafı için ise yapılacak seçimlerin risk primini artırdığı ifade edildi. Seçim sonrası ortaya çıkabilecek belirsizliğin politik bir atalete sebebiyet verileceği belirtilirken geleneksel politikalara dönüşün kısa vadede olumlu etki yaratacağı vurgulandı. Öte yandan uzun vadede yerel yatırımcıların eurobonda daha az talep göstereceği ve makasın açılacağı kaydedildi. Morgan Stanley ekonomistleri cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan, parlamentoyu muhalefetin kazandığı senaryoda “Dövizde büyük bir ön düzeltme” yaşanabileceğini belirtti.

ERDOĞAN’IN KESİN ZAFERİNDE LİRADA DEĞER KAYBI

Öte yandan bu senaryoda 2024 yılında enflasyonun yüzde 35-40 seviyesinde süreceğini ve daha düşük büyüme yaşanacağına yer verildi. Ekonomistler yayımladıkları raporda bu sonucun, politika faizinde bazı ayarlamalarla sonuçlanabileceğini regülasyonların ise büyük ölçüde değişmeyeceğini öngördü. Erdoğan’ın kesin zaferi durumunda ekonomistler lirada kademeli değer kaybı, düşük faizlerin devamı ve sıradışı regülasyonlara daha fazla bel bağlanmasını bekliyor. Muhalefetin kesin zaferi senaryosunda ise beklenti regülasyonların yürürlükten kaldırılması, Merkez Bankası bağımsızlığının güçlendirilmesi ve politika faizinin “ciddi bir şekilde yükseltilmesi” yönünde oldu.