209 bin Sağlık Bakanlığı işçilerine pandemi yardımı hesaplara yatmaya başladı

Öz Sağlık İş Sendikası tarafından sağlık İşçilerine 500 lira pandemi yardım parası hesaplara yatmaya başladı.

Öz Sağlık İş Sendikasının 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Başkan Devlet SERT tarafından yapılan konuşmada; 200 bine yakın üyeye 500TL pandemi ödemesi yapılacağı belirtilmişti.

Öz Sağlık İş Sendikası Sağlık işçilerine ödemelere başladı.

Söz konusu ödemeler sırasıyla: Üniversiteler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı çalışanı üyelerine yapılacak.

Öz Sağlık-İş Sendikasından açıklama yapılmıştı.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ 200 BİNE YAKIN ÜYEMİZE, ÖDEMELERE BAŞLADIK.

Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Devlet SERT tarafından yapılan konuşmada; 200 bine yakın üyeye 500TL pandemi ödemesi yapılacağı belirtilmişti ancak, söz konusu süreçte mevzuata uygun olarak, ödemelerin yapılabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar zaman almış ve bu nedenle gecikmeler yaşanmıştır.

Sendika olarak her zaman aldığımız kararların arkasında duruyoruz, hiçbir üyemizi mağdur etmeyi asla düşünmediğimiz gibi, onların hakları için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sendikamız prensipleri arasında yer alan bu hususlara sıkı sıkıya bağlıyız ve asla bu çizgimizden dışarıya çıkmayacağız.

Söz konusu ödemelerle ilgili olarak maalesef, özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleri yansıtmayan, tamamen yalan ve iftira içerikli çok ağır şekilde hazırlanmış, sendikamız hakkında paylaşım ve yorumlar yapılmıştır. Maalesef bilgisiz, yetersiz, yetkisiz ve her bakımdan donanımsız bazı sözde sendikalar ile onların tetikçisi kişi ya da kişiler tarafından açılmış feyk hesaplardan, yapılacak ödeme hakkında sistematik bir şekilde her gün yalan haberler yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.

Ayrıca, bu zavallı sendikalar söz konusu ödeme başlığı üzerinden propagandalarını sürdürürken, aynı zamanda da emekçileri kendi sendikalarına çekmek için her türlü yalanı uydurup, olmayacak hikaye senaryoları hazırlamışlardır.

SÖZDE SENDİKALAR; DOĞRULARI ÖĞRENİN VE KONUŞUN!

Genel başkanımızın ödemeyle alakalı sözleri Yönetim kurulumuz tarafından imzalanarak karar altına alındı. Daha sonra sözde sendikalar, “bu alınan kararın hukuki bir yanının olmadığını ve bunu uygulayamazlar, ödeme yapamazlar” şeklinde birtakım açıklamalarda bulunmaları üzerine, bizde çalışmalarımızı öncelikli olarak hukuki anlamda başlattık.

Sendikamızın büyük bir titizlikle sürdürdüğü bu süreçteki çalışmalar hakkında, sözde sendikalar sağlıklı bilgi sahibi olamamışlar ve sonucunda, yazılı ve görsel medya başta olmak üzere sosyal medya üzerinden bir iftira ve karalama kampanyası başlatmışlardır.

Hakkımızda yazılan çizilen, onlarca çirkin saldırılara ve paylaşımlara rağmen, sendika olarak bunlarla aynı seviyeye inip cevap vermeyi uygun bulmadık. Bizler Sendika olarak, bu günlerde üyelerimize vermiş olduğumuz sözlerin arkasında durarak, ödeme yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Emekçileri kendi kurgulamış oldukları yalanlarla etkilemek ve kendi sendikalarına üye yapmak adına sözde sendikaların, sürdürmüş oldukları kirli dezenformasyon çalışmalarının temelinde yalan bilgiler yatmaktadır. Bu nedenle hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklardır.

Sendikamıza yönelik, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar sendikamızın motivasyonunu asla aşağıya çekemeyecek, aksine büyük bir inanç, gurur ve inatla doğru bildiğimiz yolda üyelerimizle birlikte yan yana omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.

Beşikten mezara kadar sağlık ve sosyal hizmetin sunulduğu her alanın kahramanı olan ve özellikle, Pandemi ile mücadelede bir tarih yazan siz üyelerimize, yapılacak olan ödeme analarınızın AK Sütü gibi helal olsun. Bununla kalmayacağız üyelerimizin daha iyi bir refah seviyesine kavuşmaları için sonucu ne olursa olsun elimizden gelenin daha fazlasını yapacağımızın bilinmesini isteriz.

Sözde sendikalar her zaman olduğu gibi üyelerini yalan yanlış bilgilendirmeye, onların emek ve zamanlarını çalmaya yönelik paylaşımlara devam etsinler, biz Öz Sağlık-İş Sendikası olarak üyelerimizin kutsal hakları çerçevesinde önce işimizi yapacağız, sonra konuşacağız.

Öz Sağlık İş Sendikası, Ülkemiz emekçilerinin en güvenli kalesidir ve böylede olmaya devam edecektir.

Yaptığımız mükemmel işleri her türlü saldırı ve karalama kampanyalarına rağmen yapmaya devam edeceğiz, yarınlarda daha büyük mükemmel işlere imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Hak, Hukuk ve Adalet konularının takipçisi olacağız, hiçbir üyemizi mazlum durumuna düşürmeyeceğiz, onların dertleri ve sorunlarına her zaman ortak olacağız.

Üyelerimizin aileleri, yavruları ve eğitim gören çocukları için büyük projeler yapacağız, hedefimiz onlara pandemi sürecini unutturmak. Hazırlayacağımız projelerin ülkemizde faaliyet gösteren STK lar için de bir örnek olmasını hedefliyoruz.

Sözde sendikalar bu projeleri öğrenmek ve karalamak için belki de kendi yandaşları aracılığıyla yalan yanlış bilgiler edinerek, bugün itibarıyla her zaman olduğu gibi, karalama kampanyalarını her türlü ortam ve mecralarda yapmaya başlayacaklardır.

Sonuçta ne yaparsa yapsınlar, kirli dezenformasyon gibi yalan içeriklerle dolu paylaşımları sürdürmeyi adet haline getirenlerden, güzel ve olumlu şeyler beklemek hayal ürünü olur.

Doğru bildiğimiz yolda üyelerimiz adına iyi şeyleri yapmaktan bizleri, asla geri döndüremeyecekler ve şevkimizi kıramayacaklar.

Zorluk derecesi ne olursa olsun, azimli, tecrübeli ve her konuda donanımlı çok iyi eğitim almış yönetici ve uzman kadrolarımızla; inat, ısrar ve gururla üyelerimizin bizlere emanet etmiş olduğu haklarını almakta ve bu hakları korumakta ahdımız, yeminimiz var.

Sözde sendikalar: Emekçilere sürekli yalan konuşmakla nereye kadar gidebilirsiniz? Bu kardeşlerimizin bakmakla yükümlü olduğu aileleri çocukları yok mu? Onlara nasıl hesap vermeyi düşünüyorsunuz? Hangi sendikaya üye olursa olsunlar, üyelerinize yönelik “Yalan söyle, yalanın anlaşıldığı zaman daha büyük yalan söyle ki yalanın anlaşılmasın” söylemindeki gibi davranmakla elinize hiçbir şey geçmeyecek, bu sözler bir müddet sonra sendikanızın çürümesine, yok olmasına sebep olacaktır,bundan şüpheniz olmasın.

Sendikacılık, dürüst ve ahlaklı ilkelerle yapılan toplumsal bir faaliyettir. Öz Sağlık İş sendikası bunu böyle bilir ve bu doğrultuda oluşturduğu kendine has ilke ve prensipleriyle çalışmalarını sürdürür.