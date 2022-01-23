3 günlük kesinti bu gece başlıyor: Sanayide çarklar duracak

Türkiye genelinde tüm Organize Sanayi Bölgeleri’ne yönelik elektrik kısıntısı bu geceden itibaren devreye girecek. Türkiye’de sanayi üretimi en az 3 gün süreyle tamamen duracak.

Sanayideki enerji krizi gün geçtikçe derinleşiyor. İlk olarak fabrikaların doğalgaz kullanımı, İran’daki ‘arıza’ gerekçe gösterilerek yüzde 40 oranında kısıtlanmıştı. Alınan son kararla, 24 Ocak Pazartesi saat 00.00’dan (bu gece yarısı) itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) elektrik kısıntısı uygulanması yapılacak ve ülke sanayi üretimi en az 3 gün süreyle tamamen duracak. Bu arada OSB dışındaki tesislerde de aynı kısıntının uygulanacağı öne sürüldü.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) OSB’lere yazı göndermeden, telefon aracılığıyla yaptı. Ancak OSB’ler durumu sanayicilere yazı ile duyurdu.

Telefonla yapılan ilk bilgilendirmede kısıtlamanın pazartesi, çarşamba, perşembe tam gün olacağı belirtildi. Sanayiciden gelen tepkiler üzerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuya müdahalesi sonucu kesinti günleri ardışık hale getirildi. Pazartesi, salı, çarşamba tam gün olarak değiştirildi.

Alınan kararla tüm OSB’lerde aydınlatma ve ısınma amaçlı kullanılabilecek kadar enerji çekimine izin verildi. Belirlenen günlerde belirlenen rakamın üzerinde enerji çeken bölgelerin enerjisi TEİAŞ tarafından kesilecek ve cezai yaptırım uygulanacak.

“EKONOMİYE OLUMSUZ YANSIMASI OLACAK”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerini değerlendirdi.

İran’dan Türkiye’ye gelen doğalgazın 10 gün süreyle kesintiye uğraması ile başlayan elektrik kesintilerinin sanayi üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Kütükcü, şunları dile getirdi:

“İrandoğal gazının ülkemize arzında yaşanan kesinti ile birlikte önce sanayicilerimize, BOTAŞ tarafından doğalgaz kullanımı ile ilgili kapasitelerini yüzde 60 ile sınırlandırmaları yönünde bir karar geldi. Organize sanayi bölgeleri olarak bu süreci yönetmeye çalışırken, hemen ardından TEİAŞ organize sanayi bölgelerimize ortalama üç günü bulan elektrik kesintileri yapılacağını bildirdi. Organize sanayi bölgelerimiz şu anda bu süreci yönetmek, sanayicilerimizin üretim kayıplarını minimumda tutmak için olağanüstü gayret gösteriyor. Ancak buna rağmen şunu biliyoruz ki, üretimin ve ihracatın ivmelendiği bir dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomiye ve sanayi üretimine mutlaka olumsuz bir yansıması olacak.”

FATURASI HALKA ÇIKACAK

Öte yandan enerji krizinde fatura yine halka çıkacak.

Yapılan kesintiler nedeniyle tedarik zinciri bozulacak ve artan ürün maliyetleri tüketiciye yansıyacak.

Bununla birlikte sorunun devam etmesi durumunda raflarda ürün bulmak da zorlaşabilir.