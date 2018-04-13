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  3. 13 Nisan 2018 11:12

3 günlük tatil için oteller şimdiden doldu

23 Nisan'ın pazartesi gününe gelmesiyle hafta sonu tatili 3 güne çıkacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen tatilciler Kuzey Ege'ye akın edecek.

3 günlük tatil için oteller şimdiden doldu
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Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine ve İzmir’in Dikili ilçeleri 3 günlük 23 Nisan tatili ile turizm sezonunu erken açmaya hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 75’lerde seyrederken, önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekleniyor. Kazdağları, termal tesisleri ve sahilleri ile dikkatleri bu kısa tatilde de çeken Kuzey Ege, İstanbul ve Ankara uçuşları yanı sıra kolay ulaşımı ile tatilcilerin tercihi oluyor.

3 günlük kısa tatili değerlendiren Edremit Belediyesi’nin termal turizm işletmesi Genel Müdürü İbrahim Yakın, “Ocak ve şubat ayları yoğun geçti, kaplıca oteli olduğumuzdan dolayı. Mart ayı geçen senenin biraz üstünde. Nisan ayında biraz daha hareket gözleniyor. Gezi gruplarımız başladı. Dolayısıyla buna bağlı olarak 23 Nisan’da 3 gün tatil olmasından dolayı doluluklarımız şu an itibariyle yüzde 70-75 dolayında seyrediyor” dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ise, “20 Nisan akşamı başlıyor tatil. Bu 23 Nisan dönemlerinde 3 günlük tatiller genelde bizim grupların daha çok rağbet gösterdiği bir tatil konsepti. Özellikle Çanakkale Şehitlik Turları ile birleştiğinde iki gün yoğunluk yaşıyoruz. 21 ve 22’inde otellerimizin hemen hemen büyük bir kısmı rezervasyon aldı. Aynı zamanda bölgemizdeki termal oteller bu süreçte günübirlikçilerden faydalanıyor” dedi.

Turizm işletmeleri ve oteller ise 3 günlük tatil öncesi son hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapıyorlar.

DHA

kuzey ege , hafta sonu tatili , 23 nisan
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