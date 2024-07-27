  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 7 dünya devinin Dolar/TL tahmini dikkat çekti

7 dünya devinin Dolar/TL tahmini dikkat çekti

7 dünya devinin Dolar/TL tahmini dikkat çekti
Güncelleme:

Dolar kuru Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, dünyanın en büyük 7 finans kuruluşunun 2024 yılı sonu Dolar/TL kuru tahmini belli oldu.

Dolar/TL kurundaki dalgalı seyir devam ederken 7 kurumun yıl sonuna ilişkin beklentileri dikkat çekti. Ekonomi devlerinin dolar/TL beklentisi 32,5 ve 37 TL arasında gerçekleşti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680 liraya geriledi. Dolar kuru uzun bir süredir dar bant aralığında hareket ederken yıl sonu için tahminler de güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dolar/TL tahmini yıl sonu için 37,7463'den 37,3667 TL’ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. İşte Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu için dolar ve enflasyon ve faiz tahminleri...

Öte yandan dünyanın önde gelen finansal kuruluşların yıl sonu dolar/TL tahminleri de güncellendi.

İşte kurumların Dolar/TL tahminleri:

BNP PARIBAS: Yıl sonu tahmini: 36 TL

COMMERZBANK: Yıl sonu tahmini: 35 TL

FITCH: Yıl sonu tahmini: 36 TL

DEUTSCHE BANK: Yıl sonu tahmini: 37 TL

 

HSBC: Yıl sonu tahmini: 36 TL

MORGAN STANLEY: Yıl sonu tahmini: 36 TL

WELLS FARGO: Yıl sonu tahmini: 32,5 TL.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yeni noktaları açıkladı Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yeni noktaları açıkladı Milyonlarca EYT'linin aklındaki soru yanıt buldu: EYT yasası iptal edilebilir mi? Milyonlarca EYT'linin aklındaki soru yanıt buldu: EYT yasası iptal edilebilir mi? Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Aslı Enver makyajını sildi, bikinisini giydi, sosyal medya yıkıldı Aslı Enver makyajını sildi, bikinisini giydi, sosyal medya yıkıldı Döve döve bir kadını öldürmüştü; ''tokatçı terapist'' yakalandı... Döve döve bir kadını öldürmüştü; ''tokatçı terapist'' yakalandı... Olimpiyat Oyunları nefes kesen görkemli açılış Olimpiyat Oyunları nefes kesen görkemli açılış Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Mersin, Ağrı şimdi de Siirt... Bir terör halayı daha: 6 kişi gözaltında Mersin, Ağrı şimdi de Siirt... Bir terör halayı daha: 6 kişi gözaltında
Erdoğan: ''Muhteşem bir cami istiyorum'' Erdoğan: ''Muhteşem bir cami istiyorum'' Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız FIFA Erden Timur dosyasını karara bağladı FIFA Erden Timur dosyasını karara bağladı Son seçim anketi açıklandı: Seçmenin derdi ortak, partileri ayrı Son seçim anketi açıklandı: Seçmenin derdi ortak, partileri ayrı Olimpiyatlara katılan Türk takımının ''çok özel'' giysileri olay oldu Olimpiyatlara katılan Türk takımının ''çok özel'' giysileri olay oldu TRT olimpiyat yayınını kesti TRT olimpiyat yayınını kesti Hava durumu için sarı ve turuncu kodla uyarı: Sağanaklar fena vuracak Hava durumu için sarı ve turuncu kodla uyarı: Sağanaklar fena vuracak Yine bir tarikat, yine taciz iddiaları... Genç kadının iddiaları mide bulandırdı Yine bir tarikat, yine taciz iddiaları... Genç kadının iddiaları mide bulandırdı 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu Güzel şarkıcıdan olay itiraf: ''30-40 yıl daha giderim'' Güzel şarkıcıdan olay itiraf: ''30-40 yıl daha giderim''