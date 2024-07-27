7 dünya devinin Dolar/TL tahmini dikkat çekti
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Dolar kuru Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrini sürdürürken, dünyanın en büyük 7 finans kuruluşunun 2024 yılı sonu Dolar/TL kuru tahmini belli oldu.
Dolar/TL kurundaki dalgalı seyir devam ederken 7 kurumun yıl sonuna ilişkin beklentileri dikkat çekti. Ekonomi devlerinin dolar/TL beklentisi 32,5 ve 37 TL arasında gerçekleşti.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680 liraya geriledi. Dolar kuru uzun bir süredir dar bant aralığında hareket ederken yıl sonu için tahminler de güncellendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dolar/TL tahmini yıl sonu için 37,7463'den 37,3667 TL’ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e yükseldi.
Öte yandan dünyanın önde gelen finansal kuruluşların yıl sonu dolar/TL tahminleri de güncellendi.
İşte kurumların Dolar/TL tahminleri:
BNP PARIBAS: Yıl sonu tahmini: 36 TL
COMMERZBANK: Yıl sonu tahmini: 35 TL
FITCH: Yıl sonu tahmini: 36 TL
DEUTSCHE BANK: Yıl sonu tahmini: 37 TL
HSBC: Yıl sonu tahmini: 36 TL
MORGAN STANLEY: Yıl sonu tahmini: 36 TL
WELLS FARGO: Yıl sonu tahmini: 32,5 TL.
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