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ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
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ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylül ayında yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 2.2 oranında artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden üretici enflasyonunda tahminler yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi. ÜFE, ağustosta da yüzde 0,7 artmıştı.

Üretici fiyatları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 2,2 arttı. Bu değer, nisan ayından bu zamana kadarki en yüksek yıllık artış olarak dikkati çekti.

Eylül için yıllık bazda yüzde 1,6 artması beklenen üretici enflasyonu, ağustosta yüzde 2 olarak kayıtlara geçmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gelen çekirdek ÜFE'nin eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, ağustosta ise aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

AA

Etiketler abd üretici enflasyonu
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