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ABD'de yatırımcı toplantısı: Hafize Gaye Erkan sunum yaptı

ABD'de yatırımcı toplantısı: Hafize Gaye Erkan sunum yaptı
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Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü etkinliğinin ilki New York'ta gerçekleştirildi. 200'den fazla yatırım fonu temsilcinin katıldığı toplantıda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yaptı.

Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü toplantılarından ilki New York'ta gerçekleştirildi.

JPMorgan merkezinde düzenlenen toplantıya büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ise katılımcılara sunum yaptı. Erkan, sunumda enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar verdi. Erkan, "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız. 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak" dedi.

Hafize Gaye Erkan, toplantıda sıkılaşma adımlarına dair de bilgiler verdi. Parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurgulayan Erkan, "Bu adımları en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurdaki hareketler ve risk primine de değinen Erkan, "Türkiye'nin CDS'i mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı." değerlendirmersinde bulundu.

Erkan, "sterilizasyon hızı nolacak, yeni araç gelecek mi, bu konular merak ediliyor. Çünkü mevduat faizleri düştükçe enflasyonla mücadelede, sıkılaşma adımları sorgulanıyor." dedi.

Merkez Bankası Başkanı, sermaye girişlerinin desteğiyle rezervlerdeki artışın devam edeceğinin altını çizdi.
Erkan, Kasım-Aralık döneminde 9 milyar dolarlık bir sermaye girişi olduğunu dile getirdi.

Etiketler merkez bankası Hafize Gaye Erkan sunum
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