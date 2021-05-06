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ABD'den Hakan Atilla'ya ticaret yasağı

ABD Ticaret Bakanlığı, Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'ya 10 yıllık ticaret yasağı getirildiğini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'ya 10 yıllık ticaret yasağı getirdi. Kararın gerekçesi ise 'İran'a yönelik yaptırımları delmek' olarak açıklandı.

Halkbank Genel Müdürlüğü görevini yaparken 'İran'a yönelik yaptırımları delmek' suçuyla ABD'de tutuklanan Hakan Atilla, 28 ay hapis cezası yatmıştı. Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu olan Halkbank davası ise temyiz sürecinde devam ediyor.

Etiketler abd hakan atilla ticaret yasak
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