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  3. 24 Şubat 2021 17:38

ABD'li şirket 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı

ABD merkezli yazılım şirketi MicroStrategy, 1 milyar dolar değerince Bitcoin satın aldı. 19 bin 452 Bitcoin'i cüzdanına aktaran firma, son alımı ile birlikte toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e çıkarmış oldu.

ABD'li şirket 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı
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Geçtiğimiz yıl Bitcoin'e yapmış olduğu yatırımla dikkatleri üzerine çeken ABD'li MicroStrategy firması, geçtiğimiz yılın son günlerinde, Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti. Bu satışla 30 bine yakın Bitcoin'i cüzdanına ekleyen firma, böylece cüzdanındaki toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e yükseltmiş oldu. 

bitcoin , kripto para , MicroStrategy
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