ABD'li şirket 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı

Geçtiğimiz yıl Bitcoin'e yapmış olduğu yatırımla dikkatleri üzerine çeken ABD'li MicroStrategy firması, geçtiğimiz yılın son günlerinde, Bitcoin satın alabilmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışına gitmişti. Bu satışla 30 bine yakın Bitcoin'i cüzdanına ekleyen firma, böylece cüzdanındaki toplam Bitcoin miktarını 90 bin 500'e yükseltmiş oldu.