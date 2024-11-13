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ABD'nin ekim ayı enflasyonu açıklandı

ABD'nin ekim ayı enflasyonu açıklandı
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti. Eylül ayında yıllık artış yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşirken, ekim ayına yönelik piyasanın artış beklentisi ise yüzde 2,6 seviyesinde belirlenmişti.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi de yüzde 0,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Böylelikle ülkedeki tüketici enflasyonu tüm göstergelerde beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu. 

 

AA

Etiketler abd enflasyon TÜFE
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