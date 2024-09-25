Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas gitgide açılıyor

Türkiye'de milyonlar yüksek enflasyon ve zam yağmuru altında geçim mücadelesine devam ederken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Asgari ücret net 17 bin 2 TL'yken, Eylül 2024 itibariyle Türkiye'deki açlık sınırı 21 bin TL'ye yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın verilerine göre eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, 17 bin 2 liralık asgari ücreti 3 bin 998 lira aşarak 21 bin TL oldu. Öte yandan yoksulluk sınırı da 65 bin 873 liraya kadar çıkarak. asgari ücretin 3.8 katına ulaştı.

Böylece asgari ücret yoksulluk sınırının yüzde 25.8’ini, 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı da açlık sınırının ancak yüzde 59.5’ini karşılayabildi.

Açlık sınırı ağustos ayına göre 42 lira artarken, eylülde gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı ise 1.674 liralık artışla 44 bin 873 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı da bir önceki aya göre 1.715 lira yükseldi.

Son bir yılda ise açlık sınırı 6 bin 458 lira, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 764 lira ve yoksulluk sınırı ise 24 bin 221 lira arttı.

Öte yandan dengeli beslenebilmek için et-balık-yumurta alışverişinde harcanması gereken tutar da eylülde bir önceki aya göre 77 lira, yıllık olarak 2 bin 48 lira artarak 6 bin 96 liraya ulaştı. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama da 2023’ün aynı ayına göre ise 125 liralık artışla 428 lira oldu.